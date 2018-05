Assunção Cristas iniciará, na segunda-feira, um visita a Angola. A líder do CDS será assim a primeira líder partidária portuguesa a deslocar-se a este país depois da aparente normalização das relações entre Lisboa e Luanda na sequência do Tribunal na Relação de Lisboa dar razão ao recurso da defesa de Manuel Vicente, determinando que o processo contra o ex-vice-presidente angolano prossiga em Angola.

A centrista, segundo revelou o seu gabinete, foi convidada para proferir uma palestra na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto.

Em Luanda, Assunção Cristas vai ainda encontrar-se com as direcções dos principais políticos angolanos, com diversas reuniões agendadas para terça-feira.

Por essa altura estará também em Luanda o Ministro da Defesa, Azeredo Lopes, numa visita oficial que decorrerá entre segunda e sexta-feira.

