António Costa foi este sábado reeleito secretário-geral do PS com uma percentagem de 96%, de acordo com os resultados provisórios apurados pela Comissão Organizadora do Congresso e fornecido ao PÚBLICO pelo seu presidente, Manuel Lage.

O outro candidato às eleições directas do líder pelos militantes do PS, Daniel Adrião recolhia 4% dos votos. Em termos de delegados eleitos, Costa elegera já 1851 e Adrião 29.

Elza Pais foi reeleita presidente do Departamento Nacional das Mulheres Socialistas com perto de 90% dos votos, tendo sido a única candidata a esta eleição directa pelos militantes do PS.

Estes resultados provisórios dizem respeito ao momento em que faltava apurar a votação em nove federações e tinham já sido apuradas doze, respectivamente Aveiro, Baixo Alentejo, Bragança, castelo Branco, Évora, Federação da Região Oeste, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Setúbal e Viana do Castelo. A que se juntava os resultados parciais de várias secções, reflectindo o apuramento 65% do país.

Há dois anos, era já primeiro-ministro, António Costa foi reeleito, em directas, líder do PS com 95,3% dos votos, tendo então Daniel Adrião recolhido 2,8%.Há quatro anos, na sua primeira eleição, o líder do PS obteve 96% dos votos nas directas, que disputou sem adversário. Meses antes, nas primárias – eleições abertas a simpatizantes do partido -, em que desafiou o então líder António José Seguro, Costa obteve 67,77% dos votos e Seguro ficou-se pelos 31,54%.

O 22º Congresso do PS realiza-se na Batalha entre 25 e 27 de Maio. Além das moções de estratégia global de António Costa, Daniel Adrião e Elza Pais, estarão em discussão 24 moções sectoriais.

