A insustentável leveza da "Justiça"

Na crónica de Paulo Morais, no PÚBLICO, intitulada a "A insustentável leveza de Vara", para muitos como eu, pouco instruídos nestas coisas de jurisprudência, o caso de Vara, condenado a cinco anos de cadeia e, passados mais de cinco anos da sentença, mercê de recursos nos tribunais, recusas de Juízes e toda essa salganhada só possível a quem tem muito dinheiro para andar a brincar com os buracos da legislação penal, deixa-nos perplexos e com a seguinte pergunta: quem não tem dinheiro, ou pior ainda, quem não tem dinheiro obtido muitas vezes por processos fraudulentos, para pagar à Justiça e aos advogados, vai logo preso a seguir à condenação e casos como este passam anos e anos a passearem-se à vista de todos?

Duarte Dias da Silva, Lisboa

A oposição não larga o osso

Seja onde for, a palavra de ordem para os falantes da oposição é para não largarem o "osso" de Sócrates, mesmo que fiquem enraivecidos de tanto roer tão duro obstáculo.

Assim, a todo o momento azucrinam tudo e todos que tenham a mais ténue ligação ao PS. Que a oposição se volte para as "ossadas" que tem no seu quintal e nelas desgaste as suas dentaduras, deixando que a Justiça faça o que lhe compete: julgar e castigar severamente todo o tipo de crime.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Maio de 68 e Portugal

Elísio Estanque escreveu sobre as influências do Maio de 68 em Portugal, particularmente quanto aos Movimentos Estudantis. É pena que se tenha ficado em 69-Coimbra e tenha deixado de fora as movimentações na Universidade de Lisboa que, entre outras consequências, levou a que Económicas e o Técnico tenham ficado encerradas por largos meses nos idos de 71-72.

E também se esqueceu da “Corrente Todo os Poderes aos Cursos”, centrada em Económicas, que é filha directa das principais correntes do Maio de 68.

Esta corrente, ao contrário das tradicionais, assumia-se plenamente como política e apostando na base, tendo produzido um Manifesto nos finais de 73, “anti-capitalista, anti-imperialista e antimilitarista”. Será que E. Estanque, documentando-se, pode dar-lhes voz? Espero que sim.

José Carlos Albino, Messejana

Quando as galinhas tiverem dentes

Delação premiada e criminalização do enriquecimento ilícito são as novas estrelas do vocabulário político. Enquanto os padrões vitimológicos dos “colarinhos brancos” acompanham as mudanças de estações, falta criar linha telefónica de custos acrescidos para as denúncias anónimas. Para uns, a autoridade tributária e os bancos têm mão pesada. Para outros, o perdão parcial de dívida refulge em ambiente informal descontraído. Quando as galinhas tiverem dentes, os partidos políticos, o Presidente da República e o Tribunal Constitucional criminalizarão o enriquecimento ilícito.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

