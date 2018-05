Se dúvidas existissem sobre o posicionamento do candidato à presidência do governo da Catalunha, Quim Torra, sobre o caminho o caminho que quer seguir, elas foram completamente dissipadas aos primeiros segundos da sua intervenção no debate de investidura deste sábado, no parlamento de Barcelona: “Não deveria ser eu a estar aqui hoje. Teria de ser o presidente legítimo, Carles Puigdemont, acompanhado por todos os presos políticos e exilados”.

O que se seguiu foi uma firme e decidida defesa do ex-presidente do governo catalão, da causa soberanista e da intenção de liderar um projecto político que expresse a “inalterada vontade em aplicar” o “mandato do 1 de Outubro” – o dia do referendo independentista não reconhecido por Madrid, que abriu caminho para a declaração unilateral de independência no parlamento e que espoletou a intervenção do Governo espanhol nas instituições catalães.

Proposto pelo Juntos pela Catalunha (JxCat), com o apoio da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) para presidir à Generalitat, Quim Torra garantiu que, em caso de nomeação pelos deputados do Parlament, vai “trabalhar incansavelmente para a república”, “restaurar as instituições” e retomar o “processo constituinte” com vista à elaboração de uma Constituição catalã.

Isto sem nunca esquecer que o seu papel passa apenas por liderar um governo “excepcional”, “provisório” e “de transição”, que apenas deixará de o ser quando Puigdemont – fugido à justiça espanhola e auto-exilado na Alemanha – regressar para ser investido.

“Nada será normal até que recuperemos as nossas instituições e a nossa democracia”, disse Torra aos deputados que se juntaram ao início da tarde deste sábado na assembleia catalã e que ainda irão votar a sua investidura – sem os 68 votos necessários para o investir no imediato, JxCat e ERC apostam na segunda votação, agendada para segunda-feira, que apenas exige uma maioria simples – 66 votos em 135 deputados.

Torra promete ainda restituir e ampliar a rede de representações do governo catalão no estrangeiro e convocar uma comissão para avaliar o impacto da aplicação do artigo 155 da Constituição espanhola na administração da região autonómica.

O editor de 55 anos, reconhecido por aliados e opositores políticos como uma das vozes mais radicais do movimento independentista catalão, ofereceu “diálogo” ao presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, e pediu “apoio e mediação” ao presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

O candidato lembrou ainda quando o rei Felipe VI, num discurso proferido no parlamento catalão em 1990, disse que a Catalunha poderia ser “os que os catalães queiram que seja”. Comparando essas palavras com as intervenções públicas do monarca sobre a crise catalã, Torra lamenta: “Assim não, majestade”.

“Brilhante” e “radical”

O discurso de Quim Torra foi muito elogiado por Carles Puigdemont, que o catalogou como “memorável”. Numa mensagem publicada no Twitter, o antigo presidente da Generalitat disse que Torra foi “brilhante” ao reforçar “a dimensão histórica” do “momento de excepcionalidade que vive a Catalunha”.

Já o presidente do Governo recusou-se a “fazer juízos sobre o candidato”, mas confessou que “não gostou” do que ouviu em Barcelona. “Não gostámos do que vimos e do que escutámos. Não é representativo do que é a Catalunha”, reagiu o Rajoy, citado pelo El País.

Outra das vozes críticas para com Torra foi Inés Arrimadas, líder do Cidadãos na Catalunha e vencedora das eleições de Dezembro na região. “Foi o discurso mais radical que alguma vez se pronunciou no Parlament. É muito preocupante”, lamentou, em declarações à TV3.

