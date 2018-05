Pelo menos seis pessoas morreram este sábado em atentados em várias províncias do Iraque no dia em que se realizam eleições legislativas no país.

Pelo menos quatro membros da milícia pró-governamental Multidão Popular morreram e três ficaram feridos na explosão de uma bomba à passagem de uma patrulha destacada para garantir a segurança da votação em Saladino, disse uam fonte à agência espanhola Efe.

A mesma fonte explicou que a explosão ocorreu na zona de Al Mashik, 50 quilómetros a Norte da cidade de Tikrit, capital da província de Saladinos.

A polícia mobilizou milhares de homens para as ruas de Mossul, que foi durante três anos o principal bastião do grupo jihadista Daesh no Iraque, confirmou à agência espanhola o comandante das operações de Nínive, Niym al Yaburi.

Neste sábado realizam-se no Iraque as primeiras eleições legislativas desde a derrota do Daesh, nas quais cerca de 24 milhões de iraquianos são chamados a renovar os 329 deputados do parlamento, cuja principal missão será a reconstrução do país.

O porta-voz da polícia de Diyala (este), coronel Galib Atia, disse à Efe que impediram um ataque contra um centro eleitoral numa zona perto de Yarf al Malh, no noroeste de Diyala.

Os polícias mataram dois terroristas do Daesh que levavam atados ao corpo cintos com explosivos, afirmou Atia.

Em comunicado, o comandante das operações especiais, o general Maan al Sadi, disse que as forças antiterroristas desactivaram um engenho explosivo perto de um centro eleitoral na província de Kirkuk, no Norte do país.

