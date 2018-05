A Coreia do Norte já tem data para o desmantelamento de Punggye-ri, o principal centro de ensaios nucleares do país. De acordo com a agência noticiosa KCNA, os trabalhos de desactivação das instalações ocorrerão entre os dias 23 e 25 de Maio.

Tal como acordado durante o encontro histórico entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, na zona desmilitarizada da Península Coreana, o início do desmantelamento de Punggye-ri será testemunhado por observadores e jornalistas estrangeiros – incluindo sul-coreanos e norte-americanos – no local, numa cerimónia organizada pelo regime.

Segundo a KCNA, os responsáveis norte-coreanos vão desmantelar os edifícios, bloquear os acessos e fazer colapsar os túneis do centro onde foram realizados seis testes nucleares.

Com este gesto, Kim Jong-un procura dar mais um sinal ao mundo – e particularmente ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com quem se encontrará no dia 12, em Singapura, para uma cimeira inédita – de que a desnuclearização total da Coreia do Norte é mesmo para avançar.

Entre os que desconfiam das reais intenções do líder norte-coreano estão alguns cientistas, que argumentam que o encerramento de Punggye-ri apenas se deve aos danos causados pela sexta e última detonação nuclear subterrânea.

Após o ensaio de Setembro de 2017 foram registados vários abalos sísmicos, que os especialistas acreditam terem provocado o colapso de parte da montanha onde se localiza o centro, deixando-o inutilizável.

