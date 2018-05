No espaço de uma semana, pelo menos três adolescentes indianas foram violadas e queimadas, a mais recente nesta sexta-feira. Duas delas morreram e a outra encontra-se em estado crítico no hospital. A cada crime violento seguiu-se uma manifestação. E o último caso, no estado de Jharkhand, não foi excepção.

Esta sexta-feira, uma adolescente de 16 anos foi violada enquanto estava sozinha em casa, em Jujharpur, no distrito de Madhya Pradesh. Depois do crime, o atacante regou-a de gasolina e ateou-lhe fogo, queimando-a viva, descreve a BBC. A polícia conseguiu deter os principais suspeitos, um homem de 28 anos e um primo da vítima. O homem de 28 anos terá agido sozinho, depois de a vítima ter ameaçado revelar tudo aos pais.

A primeira vítima desta semana, também ela com 16 anos, foi queimada viva depois de os pais se terem queixado aos anciãos da aldeia. Os acusados foram intimados a fazer abdominais como castigo e a pagar uma multa – mas o grupo acabou por espancar os pais da jovem e matá-la.

A segunda vítima encontra-se actualmente no hospital, em estado crítico. Foi queimada por um suspeito que alegadamente queria casar-se com ela, pedido que foi rejeitado.

Na Índia, as manifestações contra a violência sexual têm aumentado nos últimos meses, especialmente depois de se ter tornado público a violação e assassinato de uma menina de oito anos, em Janeiro.

