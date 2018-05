O Sporting apurou-se neste sábado para a final da Taça de Portugal de futsal, ao derrotar o Benfica, em Gondomar, na segunda meia-final da prova, por 4-2.

PUB

Os "leões" colocaram-se em vantagem num livre de Diogo e, minutos depois, o guarda-redes Diego Roncaglio sofreu uma lesão. Cristiano passou então a ocupar a baliza do Benfica, que esteve perto do empate em várias ocasiões no primeiro tempo.

Com 0-0 ao intervalo, os "encarnados" continuaram a carregar no segundo tempo e empataram por Robinho, mas a igualdade durou pouco. Dois minutos depois, Cavinato empatou, num lance em Cristiano foi mal batido.

PUB

Aproveitando o desnorte do Benfica, os "leões" aumentaram a vantagem para 3-1 (Deo) e 4-1 (João Matos), antes de Tiago Brito fixar o resultado final em 4-2.

Na final, o Sporting vai medir forças, no domingo, com o Fabril, a grande sensação da competição.

PUB