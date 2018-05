Leiria, Porto, Londres, Milão, Madrid e Manchester. Seis cidades nas quais Rui Faria assentou arraiais para trabalhar como adjunto de José Mourinho. Agora, 17 anos depois do início da aventura, chegou a altura de seguir outro caminho. Por enquanto, o treinador português quer dedicar mais tempo à família para, posteriormente, abraçar um "novo desafio".

"Depois de muita ponderação, e com o coração pesado, decidi que é tempo de seguir em frente. Tive 17 anos de experiências incríveis e inesquecíveis. Os meus sentidos agradecimentos vão para José Mourinho, por acreditar em mim quando tudo não passava de um sonho de estudante. Quero agradecer-lhe pela oportunidade e confiança, pelo conhecimento, mas acima de tudo pela amizade", afirmou Rui Faria, citado pelo site do Manchester United.

O obrigado público do treinador também se estendeu à direcção dos "red devils", aos jogadores e ao restante staff. E Rui Faria também teve direito a feedback de Mourinho: "Passaram 17 anos e o miúdo é agora um homem. O estudante inteligente é um especialista em futebol, preparado para uma carreira bem sucedida como treinador", vincou o técnico do United, assumindo que vai ter saudades do amigo.

