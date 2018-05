Rúben Dias vai poder jogar neste domingo frente ao Moreirense, na Luz. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu retirar o castigo de dois jogos de suspensão que tinha sido atribuido ao central do Benfica na sequência de um lance com Gelson Martins no derby com o Sporting.

O CD da FPF analisou o recurso do clube "encarnado" e ouviu Carlos Xistra, o árbitro do jogo, e Hugo Miguel, o VAR, e decidiu-se por anular o castigo porque o lance, em que o jogador do Benfica dá uma cotovelada a Gelson, não foi entendido por nenhum dos dois como agressão.

Com esta despenalização, Ruben Dias está, assim disponível para o último jogo da temporada, em que o Benfica defronta na Luz o Moreirense e ainda com possibilidades de chegar ao segundo lugar. O jovem central deverá formar dupla com Luisão, já que Jardel, outro dos habituais titulares, vai cumprir um jogo de suspensão por ter completado uma série de cinco cartões amarelos no jogo de Alvalade.

