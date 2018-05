A contar os dias até à final da Liga dos Campeões em Kiev, frente ao Liverpool, o Real Madrid cumpriu neste sábado o seu último jogo da época em casa com uma goleada frente ao Celta de Vigo por 6-0.

Ainda sem Cristiano Ronaldo, que saiu lesionado do “clássico” com o Barcelona, Gareth Bale foi o goleador de serviço para a equipa de Zidane frente aos galegos, marcando os dois primeiros golos do encontro, aos 13’ e aos 30’. Isco fez o 3-0 aos 32’ e, já na segunda parte, o jovem lateral marroquino Hakimi fez o 4-0 aos 52’, um autogolo de Gomez a elevou a contagem para 5-0 aos 74’ e Toni Kroos fez o 6-0 aos 81’.

Esta goleada não terá, no entanto, quaisquer efeitos na classificação final do Real Madrid no campeonato. Os “merengues” irão fechar a época em terceiro, mesmo que consigam apanhar em pontos o Atlético Madrid – os “colchoneros” têm vantagem no confronto directo.

