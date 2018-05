Os Aliados voltaram a ser o porto de abrigo para o campeão

Tinha passado tanto tempo desde que o FC Porto havia festejado pela última vez um título na sala de visitas da cidade que, para alguns, já era difícil fazer contas: “Há nove anos que o clube não festeja nos Aliados. Nove, não é? Não? Dezanove, dezanove anos”. Vaná, um campeão de última hora no dia de encerrar as contas da época 2017-18, falhou os cálculos mal terminou o jogo em Guimarães e também fez uma previsão conservadora quando se tratou de imaginar a mole de adeptos que esperava a comitiva na baixa do Porto. Eram milhares (quantificar com rigor é um exercício arriscado), milhares a aplaudir e a olhar para cima — primeiro para o topo do autocarro panorâmico, depois para o varandim da Câmara Municipal.

“Já estive em muitas festas, mas como esta nunca vi”. Palavra de um emocionado “Moreno”, técnico de equipamentos do clube, que corrobora a visão de Nelson Puga, médico de longa data. Também com experiência nestas andanças, mas a mais de 300km de distância, Maxi Pereira não destoou: “Nunca vivi uma coisa assim. Estava à espera, pois tinha muita vontade de ser campeão no FC Porto e nunca imaginei que tivesse de esperar tanto por este momento”, desfiou, ao Porto Canal.

Rui Moreira: “O Porto é o FC Porto" Bastaram duas ou três palavras para se perceber que ia ser curta a declaração de Rui Moreira, mas suficiente para fazer o campeão sentir-se novamente em casa na autarquia. “Abrimos as portas ao FC Porto. É uma marca tão grande da cidade que venceu adversidades durante anos. O Porto é, de facto, o FC Porto e é o clube da cidade. Estamos apenas a contribuir para uma promessa que fizemos: voltaria a haver um tempo para que a felicidade fizesse parte da política”, confidenciou.

Os estados de alma foram saindo uns atrás dos outros, durante um percurso que começou no Estádio do Dragão — onde foi feita a troca do autocarro oficial para o da festa ambulante, com a inscrição “Nascidos para vencer” — e foi, paulatinamente, recolhendo gritos de incentivo e acenos pelas ruas do Porto, em direcção ao centro. Um centro que se foi compondo desde as primeiras horas da tarde e que envolveu o longuíssimo palco instalado no meio da avenida para a parada das estrelas.

Não foi apenas uma festa, foi a terceira festa no período de uma semana. Uma megafesta com guião e margem de erro suficiente para acautelar a vontade dos adeptos e testar a resistência dos jogadores. A mini-viagem do estádio até aos Aliados começou às 20h40 e terminou às 22h. Mas ainda faltava uma volta à avenida, a volta da consagração, com o motorista a pedir licença para ir furando por entre a multidão.

“Campeões, campeões, nós somos campeões”. Nada de novo nos dizeres arrancados às gargantas anónimas azuis e brancas e, sobretudo, nada de novo para Iker Casillas, protagonista de tantas e tão brilhantes cerimónias de aclamação pelo mundo fora. Se há algo de distinto no Porto, para o multititulado guarda-redes espanhol só pode ser isto: “Incrível. Estou emocionado. Este ano foi diferente, fizemos uma época muito boa e esta é uma festa a durar praticamente uma semana. Creio que isso mostra a fome de títulos que havia”.

“Foi muito tempo”

Por essa altura, já Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto (que foi moderadamente aplaudido quando um dos speakers agradeceu o convite), esperava a comitiva na porta de entrada do edifício. Seguir-se-ia a entrega da medalha de ouro da cidade a Pinto da Costa, dirigente máximo do FC Porto, cerimónia que exigiu um intervalo momentâneo no ritual de saltos e abraços que os jogadores perpetuaram, já nos corredores da autarquia.

Fez-se silêncio, trocaram-se cumprimentos e elogios e, das declarações do presidente dos “dragões”, ficou uma ideia acima das outras: “Dezanove anos foi muito tempo, não só nos anos em que não vencemos, mas sobretudo nos anos em que encontrámos as portas da câmara fechadas. Mas felizmente que hoje temos à sua frente não um homem que gosta do FC Porto, mas um homem que ama a cidade do Porto. E quem ama a sua cidade tem de abrir as portas àqueles que honram a cidade do Porto e levam o seu nome a todo o mundo”.

Um título colectivo para o FC Porto, o 28.º do palmarés no campeonato, e um título pessoal para Pinto da Costa, traduzido no discurso breve interpretado por Rui Moreira: “O senhor representa aquilo que é de mais essencial na cidade do Porto, por isso lhe digo apenas que estamos a fazer justiça e que estamos aqui para lhe atribuir um título que, no fundo, há muito é seu”.

Lá fora, os adeptos esperavam pacientemente pelo momento de verem o troféu nas mãos do capitão, a reluzir debaixo das luzes azuladas dos projectores. Um momento de simbiose, de união, essa palavra tão propalada ao longo da temporada para definir os elos que seguraram o balneário. “Já esperava isto há três anos. Trabalhámos muito para este título, desde a pré-época que não foi fácil. Na verdade, tinha uma foto dos Aliados e dizia para mim: ‘Um dia vou estar ali’. E isso concretizou-se”. Sim, Danilo esteve lá. E muito do que é o Porto esteve com ele.

