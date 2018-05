O Atlético Madrid garantiu neste sábado o segundo lugar na liga espanhola, depois de um triunfo por 1-0 no terreno do Getafe. Um golo de Koke logo aos 8’ selou o triunfo dos “colchoneros”, que passaram a somar 78 pontos, mais seis que o Real Madrid, que joga ainda neste sábado no Bernabéu com o Celta de Vigo – ainda pode haver igualdade pontual, mas o Atlético tem vantagem no confronto directo, com os empates 1-1 no Bernabéu e 0-0 no Wanda Metropolitano.

Se o golo de Koke lançou a equipa de Simeone para a vitória, foi Jan Oblak quem a segurou. Ainda com aspirações a chegar a um lugar europeu, o Getafe teve à sua disposição um penálti para empatar o jogo, mas o guarda-redes esloveno do Atlético adivinhou o lado para onde Fayçal Fajr rematou.

Quem já garantiu um lugar na fase de grupos da Liga Europa, foi o Bétis com um empate no Benito Villamarin (2-2) frente ao rival Sevilha, que também vai para a Liga Europa, mas para a segunda pré-eliminatória da competição. Também o Villarreal está garantido na fase de grupos da Liga Europa, depois do triunfo na Galiza por 4-2 sobre o já despromovido Deportivo da Corunha.

