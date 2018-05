O tetracampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou este sábado a “pole position” do Grande Prémio de Espanha, com 1m16,173s, quebrando a sequência do alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que somava três “poles” consecutivas.

PUB

Hamilton, que lidera o mundial de pilotos com quatro pontos de vantagem sobre Vettel, terá a companhia do companheiro de equipa, Valtteri Bottas (1m16,213s), na primeira grelha de partida, tendo os dois Ferrari logo atrás, com Vettel (1m16,305s) em terceiro e Kimi Räikkönen (1m16,612s) em quarto. Os Red Bull, de Max Verstappen e Daniel Ricciard,o alinham na terceira linha, depois do incidente que marcou o GP do Azerbaijão.

PUB

PUB