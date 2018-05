O treinador do Sporting insistiu neste sábado na importância de assegurar o segundo lugar na I Liga, com uma vitória diante do Marítimo, na 34.ª jornada, e garantir assim o play-off de acesso à Liga dos Campeões.

Na antevisão ao desafio diante dos madeirenses, pouco se falou da deslocação à Madeira, com os temas Champions e a final da Taça de Portugal, frente do Desportivo das Aves, a centrarem as atenções.

"O Sporting tem a responsabilidade de vencer e conseguir o segundo lugar que dá acesso à eliminatória da Champions e que é muito importante do ponto de vista financeiro", começou por referir Jorge Jesus. "Agora faltam dois jogos muito importantes em termos de títulos. Não nos dá o título, mas dá-nos a eliminatória e envolve muitos euros. Vamos jogo a jogo, estamos dependentes do jogo de amanhã [domingo] e da final [dia 20]."

Sobre o encontro de domingo, o treinador apenas salientou que a equipa de Daniel Ramos é "forte", referindo que os 'leões' estão "preparados para as dificuldades" e que vão "fazer de tudo" para sair do Estádio dos Barreiros com os três pontos.

Contudo, Jesus reconhece que o título nacional é o que realmente interessa, mas sublinhou que o Sporting está cada vez mais próximo de o conseguir. "O Sporting tem vindo a crescer. A época desportiva deste ano prova isso nas competições nacionais e internacionais. O objectivo principal é sempre tentar ser campeão. Nestes três anos o Sporting tem-se chegado cada vez mais à frente e está a valorizar-se em termos de distâncias que havia para os dois rivais [Benfica e FC Porto]", argumentou.

Abordando as individualidades do plantel, face às eventuais saídas dos capitães de equipa Rui Patrício e William Carvalho no final da época, o treinador demarcou-se do assunto e ainda acabou por falar do seu futuro.

"Eles são dois símbolos, por todo o trajecto que fizeram, e os clubes precisam de símbolos e vivem deles. Se está na hora de eles poderem sair só eles podem saber. Em relação a mim, sou um treinador que, felizmente, todos os anos tenho a possibilidade de sair, mas só saio para quem eu achar que me pode dar um projecto que eu entenda que possa estar dependente de mim. Tenho mais um ano de contrato", esclareceu.



