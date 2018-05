Depois do Colónia ter ficado com o seu destino traçado, neste sábado foi a vez do Hamburgo ver confirmada a sua despromoção à Bundesliga 2, de nada valendo o triunfo em casa por 2-1 sobre o Borussia de Moenchengladbach na última jornada da liga germânica, um jogo que esteve algum tempo interrompido devido a problemas com os adeptos da casa.

Termina, assim, um período de 55 épocas consecutivas na Bundesliga, da qual foi um dos clubes fundadores em 1963-64, um época em que, curiosamente, o Colónia foi campeão. Depois de várias temporadas a evitar a despromoção, desta vez já não houve nada a fazer para a equipa que já foi seis vezes campeã da Alemanha.

Quem continua vivo na luta pela manutenção é o Wolfsburgo, outro antigo campeão da Alemanha, que segurou o 16.º graças a uma vitória robusta por 4-1 sobre o Colónia, tendo agora de disputar um play-off com terceiro classificado da Bundesliga 2, o Holstein Kiel. Já com a promoção no bolso estão outros dois históricos do futebol alemão, o Nuremberga e o Fortuna de Dusseldorf.

A Bundesliga terminou com uma derrota inesperada do campeão Bayern Munique no Allianz Arena frente ao Estugarda por 4-1. Foi o último jogo de Jupp Heynckes como treinador da equipa bávara, ele que será substituído por Nico Kovac na próxima época, mas esta goleada sofrida em casa, a primeira derrota da época em casa, nada significou para abalar a festa de mais um título do Bayern perante o seu público.

Ficaram também definidas as outras equipas que têm entrada directa na fase de grupos da Liga dos Campeões. O Schalke 04 já tinha fechado o segundo lugar, mas as outras duas vagas ainda estavam em aberto. O Hoffenheim terminou em terceiro, a melhor classificação da sua história, graças a um triunfo por 3-1 sobre o Borussia de Dortmund, que acabou por ficar em quarto e com a qualificação para a Champions.

