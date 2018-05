O União da Madeira juntou-se neste sábado a Sporting B, Gil Vicente e Real na descida ao Campeonato de Portugal, depois de perder 3-2 em casa do Cova da Piedade, em jogo da 38.ª e última jornada da II Liga de futebol.

PUB

A equipa madeirense, que esteve a perder por 2-0, resultado que a atirava de imediato para a divisão inferior, ainda chegou ao 2-2 e, com a derrota que se verificava ao mesmo tempo do Sporting de Braga B em casa do Sporting B, esteve por alguns minutos em situação de manutenção.

No entanto, o golo sofrido já nos descontos, da autoria de Dieguinho, e que ditou a derrota da formação insular, atirou o União para o Campeonato de Portugal, salvando-se a equipa secundária do Sporting de Braga.

PUB

PUB