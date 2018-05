O ciclista equatoriano Richard Carapaz (Movistar) ofereceu neste sábado o primeiro triunfo da história ao seu país na Volta a Itália, ao vencer isolado a oitava etapa, na qual o britânico Simon Yates (Mitchelton) manteve a liderança geral.

"Estou muito feliz, trabalhei muito antes do Giro e agora, claro, é muito emocionante conquistar o meu primeiro triunfo no World Tour. Estava fresco, pelo que decidi atacar ainda longe, a dois quilómetros da meta. Era o momento adequado para me isolar, pois sabia que não poderia vencer num sprint", disse o atleta de 24 anos.

Carapaz cumpriu os 208 quilómetros entre Praia a Mare e Montevergine de Marcogliano em 5h11m35s, deixando o grupo dos favoritos, liderado pelo italiano Davide Formolo (BORA-hansgrohe), a sete segundos.

O líder do prémio da juventude surpreendeu os principais corredores do pelotão com um ataque decisivo a 1,3 quilómetros da meta, apanhando o holandês Bouwman, que se tinha destacado pouco antes, para chegar sozinho na frente, seguindo do pelotão com todos os favoritos, numa tirada sem ataques dos mais fortes.

Antes do exame de domingo nos Alpes, que deve mexer com os primeiros lugares, Yates tem o holandês Tom Dumoulin (Sunweb) a 16 segundos e o colombiano Esteban Chaves, seu colega de equipa, a 26, enquanto Chris Froome (Sky) é nono a 1m10s. Carapaz subiu a oitavo, a 1m06s.

O português José Gonçalves (Katusha) foi 32.º, a 19 segundos, e baixou uma posição para 21.º da geral, a 2m18s.

No domingo, os ciclistas cumprem 224 quilómetros no maciço alpino entre Pesco Sannita e Gran Sasso.

