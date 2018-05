O Porto carimbou passagem para a final da Liga Europeia, após eliminar em casa o Sporting por 5-2, em jogo a contar para as meias-finais da competição. Os “dragões” terão nova oportunidade de se redimirem perante os seus adeptos, após terem perdido a final de 2013 frente ao Benfica. Os “leões” não conseguiram chegar ao derradeiro encontro que podia acabar com uma seca na competição, que se estende desde a época 1976-77.

Nos minutos iniciais, as equipas mostraram-se muito fechadas, procurando explorar qualquer pequena falha que surgisse na defesa adversária. Os “leões” entraram melhor na partida, com transições rápidas de Pedro Gil a desequilibrar a defensiva “azul e branca”. Na defesa, os lisboetas fizeram jus aos elogios da véspera do treinador dos dragões, Guillem Cabestany, que considerou a defensiva dos “verde e brancos” a melhor do campeonato nacional.

Seria, portanto, nos pequenos detalhes que o jogo seria decidido. Aos 8’, um ataque estratégico dos “dragões” fez com que Hélder Nunes ficasse sem cobertura e, através de um remate de média distância, uma das especialidades do jogador, inaugurou o marcador no Dragão Caixa.

Pedia-se uma reacção do Sporting, mas, no mesmo minuto, foram os “dragões” a marcar novamente. Um remate de Gonçalo Alves, defendido para a frente por Ângelo Girão, guardião dos lisboetas, foi aproveitado por Hélder Nunes que, com um toque do stick, colocou a bola na baliza do Sporting e assinou o bis (2-0). O terceiro tento surgiu de penálti, marcado por Gonçalo Alves, após uma falta sobre Rafa no interior da área portista (3-0).

Os “leões”, a perder por três golos corriam atrás do prejuízo. Os múltiplos ataques da formação “verde e branca” encontravam uma muralha intransponível chamada Carles Grau. Caio, de longe o mais rematador, viu um número de bolas defendidas pelo guarda-redes catalão e devolvidas pelos postes. Do outro lado, André Girão, fez um jogo monstruoso, defendendo três livres directos de Hélder Nunes e permitindo aos sportinguistas acreditar na reviravolta.

Essa crença tornou-se mais real quando, a três minutos do intervalo, Toni Pérez, com um toque ligeiro, enganou Carles Grau e levou as equipas separadas por dois golos para os balneários (3-1).

Na segunda parte, os “leões” foram obrigados a tomar a iniciativa de jogo. Numa partida muito faltosa, a desvantagem podia ter sido reduzida para apenas um golo aos 6’, num livre directo a castigar a 15ª falta dos “azuis e brancos”. Caio, ex- FC Porto, não conseguiu converter a oportunidade. O sabor amargo dessa oportunidade falhada acentuou-se ainda mais devido ao tento de Toni Baliu, a cinco minutos do apito final, colocando o placard em 4-1.

Com cinco minutos para se jogarem o Sporting colocava todas as fichas no ataque, mas, numa bola dividida, os “dragões” conseguiram novo livre directo. Após três bolas paradas falhadas por Hélder Nunes, Rafa foi o escolhido para tentar a sua sorte frente a André Girão. O avançado não desperdiçou e fez o 5-1. Com o jogo decido, o Porto passou apenas a preocupar-se com a defesa. Pedro Gil ainda conseguiu, a um minuto do fim, assinar o seu nome na lista de marcadores.

Na conferência após a partida, Paulo Freitas lamentou a falta de eficácia da sua equipa no ataque, virando atenções para o campeonato nacional: “Assistimos a um jogo com partes distintas. Na parte inicial, o FC Porto foi melhor que o Sporting. Penso que, depois do terceiro jogo do Porto, o Sporting foi mais forte. O grande problema prendeu-se com a eficácia. Quatro bolas no ferro, boas intervenções do [Carles] Grau e duas bolas paradas falhadas. Parabéns ao FC Porto e da nossa parte [resta-nos] levantar a cabeça e enfrentar as nossas batalhas”

Por sua vez, o catalão Guillem Cabestany, técnico dos “dragões”, garante que a vantagem inicial não foi tranquilizadora: “Nestes jogos não há tranquilidade, mesmo que estejas a vencer por 10-0. Esperava que fosse um jogo muito fechado quanto a ocasiões de golo, mas trabalhamos bastante bem os ataques. A verdade é que contra o Sporting é difícil ter jogos muito abertos e com muitos golos”.

Os “dragões” esperam agora pelo resultado do jogo entre o Barcelona e o Reus, agendado para a tarde deste sábado, às 15h30 no Dragão Caixa.

