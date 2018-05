O FC Porto venceu (0-1) este sábado na deslocação ao reduto do V. Guimarães, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga, consumando o último objectivo da época, ao igualar o recorde de 88 pontos detido pelo Benfica desde 2015-16.

Sérgio Conceição deu a titularidade ao guarda-redes brasileiro Vaná, que assim se sagrou campeão, tendo ainda lançado Fabiano Freitas, o único jogador do plantel portista que já tinha sido campeão nacional pelos "azuis e brancos".

Marcano (68') marcou o golo portista, batendo Miguel Silva em lance de bola parada, com Alex Telles a cruzar para a marca de grande penalidade e o defesa espanhol a cabecear e a colocar a bola fora do alcance do guarda-redes do V. Guimarães.

A equipa de José Peseiro dispôs de duas oportunidades de golo na primeira parte, mas Rafael Martins (15') e Wakaso (39') falharam. Os campeões nacionais construíram mais situações de perigo, mas falharam igualmente na finalização.

