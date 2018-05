O Boavista recebeu e venceu este sábado o Belenenses, por 1-0, em partida referente à 34.ª e última jornada da I Liga, assumindo provisoriamente o sétimo lugar da tabela classificativa, com 45 pontos.

Kuca (19') foi o autor do golo da vitória da equipa portuense, que assim superou a campanha de 2016/17, ficando agora à espera do resultado do jogo entre Marítimo e Sporting para definir a posição definitiva na tabela classificativa quando está, no mínimo, garantido um lugar entre os oito primeiros.

O Belenenses mantém o 11.º lugar, com 37 pontos, podendo ainda cair uma posição por troca com o Portimonense (35), que recebe o Paços de Ferreira.

