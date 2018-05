Um homem não identificado subiu ao palco durante a actuação da representante do Reino Unido. O homem dirigiu-se à cantora SuRie, durante a música Storm, e tirou o microfone à intérprete, interrompendo-lhe a actuação no Altice Arena, em Lisboa, onde decorre a final da Eurovisão 2018..

O invasor foi retirado por um elemento da organização. A cantora prosseguiu com a actuação e foi fortemente aplaudida no final. Porém, vai subir de novo ao palco, por decisão da organização, para interpretar de novo a música candidatada pela BBC neste concurso.

De acordo com informações recolhidas junto do porta-voz do comando distrital da PSP, o homem que invadiu o palco estava no Altice Arena como espectador. "Trata-se de um cidadão estrangeiro e neste momento está sob custódia da polícia", disse o intende Hugo Palma, adiantando que o homem já não se escontra no espaço onde se realiza o festival.

A PSP aguarda agora a comunicação da RTP, organizadora do festival, "se quer apresentar queixa formal para que se manter a detenção", explicou o porta-voz da PSP.

Segundo a BBC, o homem pareceu dizer "Medias nazis do Reino Unido, exigimos liberdade." O mesmo canal adianta ainda que a cantora, apesar de ter sido convidada a repetir a actuação, não irá voltar ao palco.

