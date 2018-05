O PSD informou esta sexta-feira que depois de o líder se ter debruçado sobre as questões da saúde, vai agora dedicar um mês a debater a área da Justiça, que precisa de uma reforma “séria e integrada, e que abranja os vários sectores da sociedade”, como tem dito Rui Rio.

O programa provisório da primeira semana inclui vários encontros e reuniões com os distintos agentes da Justiça. O que não está, por enquanto, previsto no programa é uma passagem por Belém, para uma troca de ideias com o Presidente da República - pedido feito por Assunção Cristas esta semana.

O mês dedicado à Justiça começa na segunda-feira, dia 21 de Maio, em Coimbra, onde Rui Rio estará a partir das 10h da manhã para uma reunião no Tribunal da Relação, seguida de outra no Tribunal Judicial e de uma passagem pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. O líder do PSD almoça, pelas 13h30, com o Grupo Coordenador de Justiça do Conselho Estratégico Nacional. No mesmo dia, mas já na sede do PSD, Rio reúne-se com a Associação Nacional dos Jovens Advogados.

Na terça-feira, em Lisboa, Rio encontra-se com a Direcção Nacional da Polícia Judiciária e com a Provedora de Justiça. Para o dia seguinte, agendou uma reunião com o Sindicato dos Funcionários Judiciais. E na quinta-feira haverá encontro com o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. A semana só acaba depois de uma reunião com o Conselho Superior da Magistratura.

Na semana seguinte, no Porto, Rio reúne-se com a Ordem dos Advogados e, em Lisboa, deverá visitar o Conselho Superior do Ministério Público (a confirmar).

