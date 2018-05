A bancada do PSD questiona o Governo sobre se há algum apoio que possa acrescentar à pensão por invalidez que se pretende atribuir ao bombeiro Rui Rosinha, que foi gravemente ferido no incêndio de Pedrógão Grande, em 2017.

Num requerimento dirigido ao ministro do Trabalho, a deputada Teresa Morais quer saber se há algum outro apoio financeiro a atribuir àquele bombeiro, e que se possa somar à futura pensão de invalidez de 267 euros. No caso de não existir, a social-democrata questiona se o Governo pondera “alguma nova forma de apoio dirigida a estes casos, em que um cidadão incapacitado não tem, nem hoje, nem terá no futuro, os meios necessários à sua digna subsistência”.

Teresa Morais recorda no requerimento que o bombeiro ficou com uma incapacidade de 85% mas que a pensão mensal que pode receber não é suficiente para sobreviver, pelo que pondera regressar ao trabalho.

