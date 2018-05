O PSD pediu esta sexta-feira a demissão do ministro da Saúde, considerando que, perante o "descalabro" no sector é a única atitude que se espera.

O repto foi lançado num debate parlamentar pelo deputado social-democrata Ricardo Batista Leite, que considerou que "o ministro da Saúde já não existe" e que o ministro das Finanças "tomou de assalto" o Ministério da Saúde.

"Se o ministro da Saúde é um mero delegado do ministro das Finanças, é porque temos um primeiro-ministro irresponsável que o permite, que assiste impávido e sorridente à destruição progressiva dos serviços", afirmou o deputado do PSD.

Para Ricardo Batista Leite, os "portugueses estão cada vez mais doentes" e o actual Governo transformou "o Serviço Nacional de Saúde no Serviço Nacional da Doença".

Do lado do CDS, sem referir a questão da demissão do ministro, a deputada Isabel Galriça Neto disse que é penoso ver o "contorcionismo político" do Governo numa área em que não se pode falhar. "O senhor não seja Centeno, seja ministro da Saúde. Apresente soluções, porque o senhor é responsável por esta área há mais de dois anos", exigiu a parlamentar.

O Bloco de Esquerda pediu ao ministro que tenha atenção às reivindicações dos profissionais de saúde. "O senhor ministro continua a protelar negociações. A sua política começa a parecer-se em demasia com a política do anterior governo e isso é perigoso para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)", afirmou o deputado Moisés Ferreira, considerando que "ser Centeno é ser contrário ao SNS". A este repto, o ministro respondeu dizendo que é o que tem feito e que as negociações vão continuar.

O PCP optou por avisar Adalberto Campos Fernandes de que não são admissíveis mais adiamentos de negociações com os profissionais de Saúde e que "é urgente a inversão do rumo".

"O Governo não pode continuar a adiar a negociação com as estruturas representativas dos trabalhadores. Cada dia que adia a concretização das justas reivindicações dos profissionais de saúde é mais um dia que contribui para a fragilização e diminuição da resposta pública", disse a deputada comunista Carla Cruz.

Na sua intervenção, o PS deu nota de um caso concreto em de falta de recursos humanos no Centro de Saúde de Gouveia, no distrito da Guarda. O deputado Santinho Pacheco referiu que no dia 12 de Abril tomou conhecimento que um dos técnicos de radiologia que prestava serviço no Centro de Saúde de Gouveia tinha sido deslocado para trabalhar no Hospital Nossa Senhora da Assunção, em Seia.

"Como consequência disso, o horário de funcionamento do RX em Gouveia foi reduzido em prejuízo dos utentes deste concelho e da região", apontou.

