Os avisos da Provedoria de Justiça têm sido reiterados desde 2010 e Maria Lúcia Amaral volta a insistir no assunto agora que o Parlamento votou, há dois meses, uma nova alteração à lei do financiamento dos partidos: permitir a isenção de IVA apenas aos partidos políticos deixando de fora as candidaturas apresentadas por grupos de cidadãos eleitores é uma norma inconstitucional.

Numa carta enviada ao presidente da Assembleia da República datada de 3 de Maio, Maria Lúcia Amaral recomenda ao Parlamento que seja também concedida a estas candidaturas a isenção do IVA nas compras e vendas de bens e serviços que visem difundir a mensagem política ou identidade própria de que beneficiam os partidos políticos e as coligações. Ou, em alternativa, que se decida pela "eliminação desta isenção para os partidos políticos".

A provedora fala mesmo de um "excesso no regime fiscal" aplicável às candidaturas dos grupos de cidadãos eleitores quando comparado com o "benefício fiscal" concedido às candidaturas de partidos políticos. O que "fere" o princípio constitucional que determina a "igualdade de oportunidades e de tratamento das diversas candidaturas" na campanha eleitoral.

O presidente Eduardo Ferro Rodrigues enviou a recomendação da Provedora de Justiça para a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, onde as questões eleitorais e relativas aos partidos são discutidas.

O Parlamento aprovou no final de Dezembro várias alterações à lei do financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais (apenas com o voto contra do CDS e do PAN) que incluíam a devolução do IVA referente a todas as suas despesas de funcionamento, o fim do limite para a angariação de fundos e mais poderes de fiscalização para a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos.

Marcelo Rebelo de Sousa vetou o diploma no início de Janeiro depois da polémica criada com as novas regras, pediu que o Parlamento fizesse um debate profundo e público sobre o assunto e reponderasse algumas regras. Deram apenas um passo atrás na questão da isenção do IVA - Imposto sobre o Valor Acrescentado, que se mantém apenas para as despesas relacionadas com a divulgação da mensagem (e que não se aplica aos gastos em campanha eleitoral) tal como estava em vigor. Mas o Presidente acabou por promulgar a nova versão, que apenas diferia da que vetara na questão do IVA.

