Marcelo Rebelo de Sousa emitiu nesta sexta-feira uma nota no site da Presidência em que revela que ele e o Presidente de Angola mostraram “vontade desenvolver a cooperação a todos os níveis”.

“Os presidentes da República de Angola e Portugal, falaram esta manhã ao telefone, tendo reiterado as relações fraternas e de amizade entre os dois países, sublinhando a vontade do desenvolver a cooperação a todos os níveis”, diz a nota.

O Presidente angolano, João Lourenço, já tinha, na manhã desta sexta-feira, revelado no Twitter que tinha falado com Marcelo Rebelo de Sousa ao telefone e que ambos se tinham felicitado pelo desfecho do caso Manuel Vicente. "Conversei na manhã de hoje [sexta-feira] com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa na sequência da decisão do Tribunal da Relação de Lisboa. Felicitámo-nos pelo feliz desfecho do caso e reiterámos a vontade de seguir em frente com a cooperação entre os nossos dois países", escreveu João Lourenço no Twitter.

A mensagem foi publicada pelas 10h30, menos de 24 horas depois de o Tribunal da Relação de Lisboa ter decidido transferir o processo de Manuel Vicente para o sistema judicial angolano.

