Muitos diplomatas sentiram-se ofendidos quando ouviram o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa dizer que os irmãos Sobral, vencedores do Festival da Eurovisão, são “embaixadores mais qualificados e mais eficientes do que a generalidade da nossa diplomacia”. A resposta não tardou: quatro dias depois, num gesto raro numa profissão guiada pela discrição, a Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses enviou um protesto ao Palácio de Belém.

“Não posso deixar de lamentar as declarações proferidas por Vossa Excelência a propósito da ‘generalidade da nossa diplomacia’ que […] colocam em causa a competência e profissionalismo de toda uma carreira especial do Estado, denegrindo a sua imagem e, como tal, a própria credibilidade das instituições públicas”, escreve o embaixador João Ramos Pinto, presidente do conselho directivo da ASDP na carta enviada ao Presidente da República a 27 de Abril. Dos 463 diplomatas portugueses, 350 estão inscritos na ASDP, o único sindicato da carreira.

PUB

Foi a 23 de Abril que, ao condecorar Luísa e Salvador Sobral com o grau de comendadores da Ordem do Mérito, numa cerimónia na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, o Presidente elogiou o “êxito singular” da canção Amar Pelos Dois, que em 2017 ganhou o Festival da Eurovisão, e os comparou aos diplomatas profissionais.

PUB

“Na prática, são embaixadores de Portugal. Por mérito próprio. Por mérito do seu talento e da sua aplicação”, começou por dizer, lendo as suas notas. A seguir, Marcelo Rebelo de Sousa levantou os olhos dos papéis e acrescentou: “E, com todo o respeito que me merecem os nossos embaixadores, [os irmãos Sobral] são embaixadores mais qualificados e mais eficientes do que a generalidade da nossa diplomacia.” No auditório, estava o ministro da Cultura, Luís Castro Mendes, que é embaixador de carreira.

Nas horas seguintes, diplomatas de diferentes gerações, incluindo jovens acabados de entrar na carreira, diplomatas em primeiro posto no estrangeiro e embaixadores aposentados perguntaram à ASDP se iria reagir.

Contactado pelo PÚBLICO, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa enviou, através do seu assessor de imprensa, um comentário escrito, no qual sublinha a “excelência” da diplomacia portuguesa, mas passa por cima da frase que esteve na origem do protesto da ASDP: “Não está, nem nunca esteve em causa, como tenho referido sempre, a excelência da nossa diplomacia. Mas a própria realização, neste momento, do Festival Eurovisão da Canção em Lisboa fala por si quanto à projecção alcançada por quem, pela sua qualificação e eficácia, projecta a imagem de Portugal no mundo. Direi mesmo mais: não me sinto nada complexado pelo facto de haver personalidades da Cultura e do Desporto que em muito ultrapassam a projecção internacional do actual Presidente da República Portuguesa.”

Mais tarde, o Palácio de Belém informou que o chefe da Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo, já respondeu por escrito ao embaixador Ramos Pinto.

Nos bastidores do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a carta da ASDT é definida por alguns diplomatas como um “reparo sóbrio” que não queria embaraçar o chefe de Estado, mas apenas defender a profissão. A associação não divulgou a carta e queria limitá-la à esfera interna, disseram ao PÚBLICO quatro diplomatas. Ao mesmo tempo, no entanto, tem sido notória a voz cada vez mais activa da actual direcção da ASDP, que ainda em Fevereiro criticou, dessa vez de forma pública, a escolha, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, de Sampaio da Nóvoa para o cargo de embaixador de Portugal na UNESCO, por se tratar de uma nomeação política para um cargo da diplomacia profissional.

PUB

Na carta de 23 de Abril, o embaixador Ramos Pinto reconhece que “um sucesso musical pode exercer uma influência mais visível e imediata na opinião pública internacional quanto à imagem do nosso país” do que “a acção diária e empenhada dos funcionários diplomáticos”. Mas acrescenta: “Permito-me, contudo, assinalar que as nossas funções não se esgotam nessa vertente promocional.”

O embaixador faz questão de escrever várias coisas que o chefe de Estado conhece bem, até porque é o Presidente quem faz a entrega formal das credenciais de embaixador aos diplomatas promovidos ao topo da carreira: “O ingresso na carreira diplomática obedece a um dos processos mais rigorosos da Administração Pública portuguesa” e, além da “vertente promocional”, os diplomatas fazem a “representação externa da soberania do Estado, como a protecção consular, a defesa dos interesses das nossas empresas e cidadãos no estrangeiro, a negociação de instrumentos internacionais que garantam o posicionamento de Portugal no mundo, a promoção da língua portuguesa ou o próprio apoio à projecção internacional dos nossos artistas”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os diplomatas ouvidos pelo PÚBLICO elencam alguns dos “resultados invulgares” da diplomacia portuguesa, desde as negociações dos quadros comunitários de apoio da União Europeia ao longo das décadas à eleição de António Guterres como secretário-geral da ONU, passando pelas negociações sobre a extensão da plataforma continental portuguesa e a campanha a decorrer neste momento para tentar que António Vitorino seja o próximo presidente da Organização Internacional para as Migrações.

O embaixador Fernando Neves, que nos anos 90 chefiou as negociações tripartidas que conduziram à independência de Timor-Leste e que hoje está reformado, ficou surpreendido com a comparação de Marcelo Rebelo de Sousa. “Uma coisa é usar-se, de uma forma genérica, a expressão ‘embaixador’ quando se fala de músicos ou futebolistas. Outra é ser o Presidente da República a dizer, na presença de um embaixador [Luís Castro Mendes], que esses ‘embaixadores’ são melhores e mais eficazes do que os verdadeiros diplomatas”, disse ao PÚBLICO. “Ainda por cima, os diplomatas são o único corpo do Estado que nunca faz críticas públicas aos Governos e aos chefes de Estado — talvez merecessem um pouco mais de respeito.”

Contactado, o ministro-embaixador Castro Mendes não quis comentar.

PUB