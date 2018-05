Os Presidentes de Angola e Portugal já falaram ao telefone e "felicitaram-se" pelo desfecho do caso Manuel Vicente. "Conversei na manhã de hoje [sexta-feira] com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa na sequência da decisão do Tribunal da Relação de Lisboa. Felicitámo-nos pelo feliz desfecho do caso e reiterámos a vontade de seguir em frente com a cooperação entre os nossos dois países", escreveu João Lourenço no Twitter esta sexta-feira de manhã.

A mensagem foi publicada pelas 10h30, menos de 24 horas depois de o Tribunal da Relação de Lisboa ter decidido transferir o processo de Manuel Vicente para o sistema judicial angolano.

Nos últimos meses, a tensão entre os dois países era evidente por causa deste processo judicial, tendo sido cancelada uma visita a Angola da ministra da Justiça portuguesa e estando pendente uma visita oficial de António Costa àquele país. Ontem, quinta-feira, em entrevista ao Expresso, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, garantia que o Governo português está a trabalhar já para que haja "no imediato" uma deslocação do primeiro-ministro a Luanda.

