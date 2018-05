Foi por unanimidade que foi aprovada a proposta do BE para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito às rendas na energia, mas os partidos mostraram ter diferenças de opinião sobre o assunto durante o debate desta manhã.

Num ponto, a esquerda e a direita entenderam-se: é incontornável o caso do ex-ministro da Economia Manuel Pinho que terá recebido um salário mensal enquanto governante. Foi daí que “tudo começou”, segundo o deputado do PSD Paulo Rios de Oliveira, que aponta baterias aos governos de Sócrates, “onde pontificaram muitos dos actuais governantes e dirigentes socialistas”. O social-democrata suspeita das boas intenções da esquerda sobre a proposta da comissão de inquérito: “Querem mesmo a verdade? (…) Desta vez é a sério ou é para meter as conclusões no bolso?”.

Já o PCP queria um âmbito muito mais alargado nesta comissão de inquérito que permitisse incidir nas PPP da saúde, transportes, aeroportos e privatizações. “A Assembleia da República não devia fazer vista grossa a todas essas situações”, defendeu o líder parlamentar comunista João Oliveira, sustentando que é preciso “prosseguir o combate à corrupção”. O BE, pela voz de Jorge Costa, contrariou esta ambição: “Um alargamento deste âmbito significaria ir a três décadas da economia portuguesa, o que teria muito poucos resultados.” Os bloquistas contrariam também os sociais-democratas. Jorge Costa assegurou que o inquérito não servirá para “omitir e secundarizar o papel de Manuel Pinho, mas para saber também como foram criadas as rendas”, o que remonta aos governos PSD/CDS.

Pela bancada do CDS, Hélder Amaral defendeu que é preciso saber “como, quem e em que circunstâncias e que interesses procuraram proteger quando se tomaram decisões políticas”. O deputado lembrou Manuel Pinho como o “ministro do défice tarifário”.

Já o PS, através do deputado Carlos Pereira, deixou linhas vermelhas sobre o rumo do inquérito. “Esta comissão de inquérito é um mecanismo regimental fundamental. Recusamos liminarmente que esta comissão de inquérito se transforme num funil para casos isolados para dividendos partidários", avisou, garantindo que o PS "estará de corpo e alma nesta comissão de inquérito".

Com a duração de quatro meses, a comissão de inquérito propõe-se apurar a "existência de actos de corrupção ou enriquecimento sem causa de responsáveis administrativos ou titulares de cargos políticos com influência ou poder na definição das rendas no sector energético".

O foco estará no "efeito sobre os custos do sistema eléctrico produzido pelas alterações legislativas e actos administrativos realizados no âmbito dos CMEC (Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual) e dos CAE (Contratos de Aquisição de Energia) pelos governos entre 2004 e 2018".

Ficam assim abrangidos os governos liderados por Durão Barroso, Pedro Santana Lopes, José Sócrates, Pedro Passos Coelho e António Costa.

