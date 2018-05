Uma coisa é ir ver quantos graus estão, com que velocidade corre o vento e de onde sopra. Fica-se com uma ideia — mas não dá para saber como devemos ir vestidos.

Outra coisa é telefonar a alguém que está lá, aonde iremos, e perguntar-lhe como é que está o tempo. As perguntas que fazemos (“Dá para estar de T-shirt?”, “E de sandálias?”) e as respostas que recebemos (“Sim”, “Não”) são muito mais úteis do que todas as medições meteorológicas.

As previsões meteorológicas nunca incluem o tipo de informação prática de que precisamos. Está calor? Está agradável? Dá para tomar banho? Como é que as pessoas que estão aí na esplanada estão vestidas?

Claro que depende de quem responde. O boletim ideal teria três pessoas para avaliar a bondade ou maldade do tempo: uma friorenta, uma equilibrista e uma encalorada. Os boletins normais são feitos por gente equilibrista para gente equilibrista, apesar de a grande maioria de seres humanos ser friorenta e de haver uma minoria substancial de encalorados sem representação de espécie nenhuma.

A escala Beaufort usada pelo IPMA é muito bonita e bem pensada. É fácil de aprender e usada com outros indicadores (como a humidade) dá uma ideia do tempo que está. Mas não chega. Só chegará quando nos disser tudo o que um amigo nos diz, em duas ou três palavras, ao telefone. Achas que leve casaco? E camisola? E camisola, no caso de arrefecer? E sapatos? E calções? E à noite?

Quem fizer assim um app poderá cobrar caro e prestará um belo serviço à humanidade.

