Social-democracia: o debate no PS

Nada me poderia dar mais agrado que o debate sobre o que é a social-democracia. Mais ainda, porque é feito dentro do Partido Socialista (PS), ou, pelo menos, por figuras de relevo do partido. em público e no PÚBLICO. É sinal evidente que o problema existe e, direi eu, existe há muito tempo. Nos últimos dias foram Augusto Santos Silva, Pedro Nuno Santos e, agora, Ascenso Simões. O primeiro alinhando por um pragmatismo que se percebe como táctico e que dá "via verde a uma "terceira via" equívoca que se manifesta neste oscilar á esquerda e à direita. O segundo, defendendo a social-democracia pura e dura, sem "traições" ou "malabarismos", mas sim como uma ideologia justa e sem ambivalências. O terceiro "ataca" o anterior, não por contraposição mas sim afirmando que " a terceira via, blairista"... é a social-democracia, que nunca o deixou de ser, e é o que é pelo clássico... "é a vida!" E até "salva" Blair dizendo que ele não falhou por aquela mas sim pelos Açores e o Iraque.

Bem se "torcem" os defensores da "terceira via" para arranjarem causas para o "estado das coisas", de ordem prática ou/e inelutável, mas alinho com Pedro Nuno Santos na defesa da pureza da social-democracia, sem "dar a mão" àqueles que depois a tomaram até o cotovelo e (quase) a abocanharam. É que estes "neo liberais" não perdoam nem "jogam a feijões".

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Casos

Vão-se sucedendo casos, alguns de grande relevância com noticias diárias nos jornais e televisão, passando tanto tempo sem solução que vão caindo no esquecimento, com uma ou outra alusão de tempos a tempos. O célebre caso de Tancos, sem ainda uma explicação cabal de parte das Forças Armadas, sempre tão agressivas quando se lhes toca, atinge as raias do inconcebível. E não venham com a velha desculpa de falta de verbas e de pessoal. O que fazem, sem guerra, os milhares de oficiais, sargentos e praças nos quartéis todos os dias? Ou houve incompetência? É absolutamente vergonhoso o que se passou sem até agora, ter havido uma explicação clara e concisa.

As Forças Armadas são o garante da segurança de todos nós e por isso mesmo já devia ter havido uma explicação clara ou o caso será uma demonstração da falta de organização e incompetência tão vergonhosa que há um certo pudor em esclarecê-lo publicamente? Por outro lado, é estranho o ministro da Defesa não tomar uma atitude pública firme assim com a passividade do chefe supremo das Forças Armadas, que nos habituou às suas firmes e esclarecedoras opiniões sobre casos de grande relevância para o país

Carlos Leal, Lisboa

Mais um foco de incêndio

O Presidente Marcelo foi imprudente ao sugerir que não se recandidataria se se repetirem os eventos de 2017 em termos de incêndios. De agora em diante, a Policia Judiciária, quando investigar as causas de determinado incêndio, também tem de considerar se não há também motivações desta índole. Moral da história; quem muito fala acaba por dizer asneira.

Quintino Silva, Paredes de coura

