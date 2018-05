O Parlamento catalão marcou para sábado de manhã a sessão destinada a escolher um presidente para a região autónoma. O nome proposto pelo grupo maioritário, o independentista, é Quim Torra.

Se for aprovado, a investidura será na segunda-feira, quando se realiza a segunda volta da votação. Na primeira, sábado, é preciso uma maioria absoluta, que o Juntos pela Catalunah e a ERC não têm. Na segunda votação basta uma maioria simples (66 votos contra 65 dos partidos não independentistas).

A CUP vai reunir o conselho político para decidir se apoia o deputado do Juntos Pela Catalunha, mas a reunião só decorre no domingo.

A marcação da sessão ocorreu depois de o dirigente independentista e antigo presidente Carles Puigdemont ter anunciado, a partir da Alemanha, que renuncia à candidatura. Designou Quim Torra como candidato à sua sucessão.

“O nosso grupo propõe o camarada deputado Quim Torra para a presidência da Generalitat”, disse Puigdemont num depoimento gravado em vídeo.

Torra é um editor de 55 anos que chegou recentemente à política. Apesar de ter pouca experiência no serviço público, é visto pelos seus colegas de partido como um indepedentista radical, que pode prosseguir o rumo secessionista iniciado por Puigdemont.

Na quarta-feira o Governo espanhol accionou os mecanismos legais para impedir que Puigdemont pudesse ser eleito à distância.

“A intolerância e a falta de respeito do Estado para com a vontade dos cidadãos da Catalunha apareceram claramente aos olhos do mundo”, comentou Puigdemont.

Os independentistas ganharam as eleições regionais em Dezembro, mas, se não elegerem um novo presidente até 22 de Maio, os catalães vão ter de ir às urnas novamente.

Se o parlamento de Barcelona eleger um presidente que forme um governo, a Catalunha liberta-se da tutela de Madrid, imposta depois da tentativa de secessão em 27 de Outubro último.

