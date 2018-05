As autoridades espanholas detiveram quatro pessoas pela sua alegada ligação aos motins que decorreram em Março, no bairro de Lavapiés, no centro de Madrid. Na origem dos protestos esteve a morte de um imigrante senegalês sem documentos, na sequência de uma operação policial no bairro.

Mame Mbaye, de 35 anos, vivia há 13 em Madrid e morreu de paragem cardíaca. À data, vários residentes acharam que a morte do senegalês teria sido causada por uma perseguição policial o que conduziu à revolta milhares de pessoas, oriundas de cerca de 80 países e residentes em Lavapiés.

No entanto, de acordo com a autópsia, Mame Mbaye morreu de ataque cardíaco e não vítima de uma perseguição policial. De acordo com um relatório policial, o senegalês estava a regressar a casa com um amigo quando se começou a sentir mal. Várias pessoas pediram ajuda e chamaram agentes da polícia, que aplicaram técnicas de reanimação. O relatório recorre a sete testemunhos que garantem que Mame Mbaye não foi perseguido pelas autoridades.

Os quatro detidos estão acusados de ter causado danos no mobiliário urbano, avaliados em mais de 81 mil euros pela autarquia de Madrid. Estão ainda acusados de roubo de objectos de uma entidade bancária, escreve o El Mundo.

Os protestos deixaram um rasto de destruição e causaram mais de duas dezenas de feridos, incluindo agentes da polícia espanhola, depois de terem sido disparadas balas de borracha para dispersar os manifestantes, que incendiaram contentores de lixo e automóveis.

Nos dias que se seguiram aos motins, mais de 40 cidadãos apresentaram queixa por danos em veículos estacionados na zona — num total estimado de 30 mil euros.

Apesar do relatório policial, há quem mantenha a tese de “racismo e xenofobia institucional no Estado espanhol”, cita o jornal espanhol.

