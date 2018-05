Pelo 12º ano consecutivo a Biblioteca Municipal Florbela Espanca, em Matosinhos, serve de janela aberta para o mundo a partir da discussão de obras literárias cujas acções transportam o leitor para lugares pintados com a palavra.

Jerusalém, Paris, Nova Iorque, Rio de Janeiro e Matosinhos são as cinco cidades em destaque nesta edição que começou nesta sexta-feira e decorre até domingo. Como guia dessa viagem foram convocados escritores e outros artistas que farão parte dos painéis de debate e conversa, que contam sempre com a participação do público que em anos anteriores encheu a sala da biblioteca com o nome da poetisa que viveu os últimos dias na cidade que recebe o LeV.

Se nesta sexta-feira o festival arrancou no Salão Nobre da Câmara Municipal de Matosinhos com o convidado, músico e compositor, Pedro Abrunhosa, autor do álbum Viagens, de 1994, hoje já na biblioteca, a partir das 15h, é o historiador Joel Cleto que marca o início do segundo dia com uma “viagem” pelo património imaterial de Matosinhos. No mesmo dia, Adriana Calcanhoto e Alexandra Lucas Coelho convidam os visitantes a viajar até o Rio de Janeiro. O caminho para Nova Iorque é traçado por Isabel Lucas e João tordo, enquanto Enric González e Tânia Ganho dão as coordenadas para Paris. Ainda no mesmo dia Sheikh Munir e os escritores Miguel Miranda e Paulo Moura seguem até Jerusalém.

No último dia do festival que este ano tem o tema Romances das Cidades, a manhã de domingo está reservada para uma oficina de Escrita Criativa orientada pela escritora Filipa Melo, que decorrerá também na biblioteca.

No mesmo dia haverá ainda um debate sobre a natureza e o apelo das cidades literárias, que contará com a participação de Francisco José Viegas e do escritor islandês Sjón, e uma entrevista de vida ao inglês Jonathan Coe, vencedor do prémio Médicis e jurado do Man Booker Prize.

