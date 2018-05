De olhos postos no céu

Moimenta da Beira, Auditório Municipal Padre Bento da Guia e Santuário de São Torcato (Cabaços)

Dias 12 e 13 de Maio

Apresenta-se como o maior ajuntamento de telescópios do país. Em cada edição (esta é a sexta), aumentam os olhos interessados em observar o que se passa no universo e descobrir objectos distantes. Este ano, entre cientistas e astrónomos amadores, contam-se três centenas de inscrições e participantes na Concentração de Telescópios. No alinhamento da iniciativa, organizada pelo Clube das Ciências da Escola Básica e Secundária de Moimenta da Beira, em parceria com a Câmara Municipal, há palestras com Alexandre Cabral (Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço), Carlos Soares e Luís Lopes (Observatório Astronómico do Parque Biológico de Gaia), Licínio Almeida (Grupo Atalaia), José Matos (Associação de Física da Universidade de Aveiro) e Paulo Sanches (Clube das Ciências). Com o foco na partilha de conhecimento e no convívio, estão também agendadas observações (solar e nocturna), uma tertúlia e um passeio com passagem pelo Sistema Solar à escala e pela Fundação Aquilino Ribeiro. Sem esquecer o brinde às estrelas, o chocolate quente e a ceia (G)Astronómica, porque neste encontro, o céu não é o limite.

Horário: das 14h de sábado às 16h30 de domingo.

Grátis ou 5€ (respectivamente, se levar ou não telescópio). Inclui refeições.

Programa completo e inscrições em https://sites.google.com/site/clubedascienciasmb/

Foto Manuel Roberto

Favas contadas

Ferreira do Zêzere

Até 27 de Maio

Vai à Fava! Quando o convite vem embrulhado com doçura, a ordem é para saborear. Em Ferreira do Zêzere, doze estabelecimentos mostram por que Maio é, de há oito anos para cá, o mês em que vai tudo à fava. Das entradas às sopas, passando por petiscos, pratos e sobremesas, a leguminosa é o ingrediente central na ementa do festival que pretende dar a conhecer as variedades e combinações gastronómicas e simultaneamente divulgar o património da região.

Nos estabelecimentos Restaurante Pizzaria Toscana, O Cantinho da Ana, Casa dos Leitões, Manjar de São Miguel, Churrasqueira do Penim, Fonte de Cima, O Rio, Quinta do Adro, Churrasqueira do Zêzere, Ti Pedro, Café Santos e Pérola do Zêzere.

Horário: sexta (só jantar), sábado e domingo.

Foto Nuno Ferreira Santos

O perfume está no ar

Viana do Castelo, Vila Franca do Lima

Até 14 de Maio

Vila Franca do Lima tem as honras de abertura da época de romarias em Viana do Castelo. Cumprindo uma tradição secular, que entretanto faz parte do Património Cultural e Imaterial Nacional, a Festa das Rosas atrai milhares de visitantes, uns devotos à Senhora do Rosário, outros apenas pela beleza, cores e perfume da festa. Entram bandas de música, desfiles de bombos e cabeçudos, carros alegóricos, folclore, celebrações religiosas e fogo-de-artifício. O desfile e exposição dos cestos floridos, feitos com flores naturais e transportados à cabeça pelas mordomas, é um dos momentos altos do programa que volta no dia 20 de Maio, com o cortejo de cestos protagonizado pelas crianças da terra. É a Primavera a dar o ar de sua graça.

Programa completo em www.cm-viana-castelo.pt.

Grátis

Foto DR

Três em um

Lisboa, Rua da Conceição, 134

Até 3 de Junho

A pintora Carolina Piteira, recém-distinguida com o prémio Woman Art Award 2018, o fotógrafo Roberto Zampino e o documentarista Guilherme Melo Ribeiro, criador do projecto HumanEyes, viajaram juntos ao coração da Índia. O resultado está à vista em Dear India, uma exposição que cruza as três perspectivas que trouxeram do país: da primeira, 30 pinturas; do segundo, 15 imagens; do terceiro, um vídeo de registo da viagem. O mosaico é apresentado num formato inovador que, dizem, ser "característico desta geração millennial e que pretende inspirar e preservar o lado mais humano da comunicação".

Horário: quarta a domingo, das 14h às 20h.

Grátis

Foto Richie Campbell Nuno Ferreira Santos

Em nome do Senhor

Matosinhos

Até 3 de Junho

Conta a lenda que uma imagem de Jesus crucificado, esculpida por Nicodemos, terá sido atirada ao mar e levada pelas águas até uma praia de Matosinhos. A figura deu nome ao famoso santuário da cidade e a uma das festas mais renomadas do país, o Senhor de Matosinhos. Ao longo de três semanas, a fé e devoção andam de mãos dadas com as actividades lúdicas e culturais. Além das celebrações religiosas, o cartaz oferece artesanato (destaque para a Feira da Louça), gastronomia, literatura, concursos, arqueologia, cinema, arraiais, visitas guiadas, exposições, teatro, dança e música (com nomes como Richie Campbell ou Aurea). Com direito a carrosséis, farturas, caldo verde e fogo-de-artifício, como manda a tradição.

Programa completo em www.cm-matosinhos.pt.

Foto Daniel Rocha

Arte em Arco

Lisboa, Cordoaria Nacional

De 17 a 20 de Maio

A ArcoLisboa - Feira Internacional de Arte Contemporânea regressa ao espaço da Cordoaria Nacional. A terceira edição lisboeta do certame madrileno apresenta um catálogo com 71 galerias de 14 países, 27 das quais são portuguesas (Baginski, Bruno Múrias, Carlos Carvalho, Caroline Pagés, Cristina Guerra, Filomena Soares, Miguel Nabinho, Pedro Cera, Nuno Centeno, Quadrado Azul ou Vera Cortês são algumas das galerias representadas). Dos nomes consagrados aos talentos emergentes, o crescimento da feira reflecte-se também nos conteúdos: há espaço para projectos individuais, novas galerias, a feira de editores independentes As Tables Are Shelves, conversas com profissionais e curadores e uma parceria com museus para aproximar o público à arte contemporânea. A organização é da IFEMA - Institución Ferial de Madrid, em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa.

Horário: quinta a sábado, das 14h às 21h; domingo, das 12h às 18h.

Bilhetes a 15€

Foto DR

#Hiperconectados

Dia 18 de Maio

Desde 1977, celebra-se (e pensa-se) o papel dos museus no desenvolvimento da sociedade. Este ano, reflectindo a rede de conexões que caracteriza o tecido social contemporâneo, o ponto de partida é Museus hiperconectados: novas abordagens, novos públicos. Reconhecendo que mudam os tempos mas não a vontade e respeito pela educação cultural, há que renovar a forma como é apresentado o espólio, com recurso às novas tecnologias, para cativar novos públicos: da digitalização das colecções às hashtags, passando pelos elementos multimédia nas exposições. No programa de iniciativas agendado para este Dia (e Noite) Internacional dos Museus, na sua maioria com entrada gratuita, há visitas fora de horas, música, teatro e dança. Braga convida a descobrir o Museu dos Biscaínhos (10h30 e 14h30). O Porto viaja pela República Portuguesa: Conexões com Passado e Futuro no Museu dos Transportes e Comunicações (10h30 e 15h). Em Coimbra, há Jogos Interactivos e Multisensoriais inspirados nas colecções do Museu Nacional de Machado de Castro (10h às 17h30). Nas Caldas da Rainha, o Museu José Malhoa opta por Viajar Dentro das Pinturas (10h às 12h30/14h às 18h). Lisboa espreita A Educação dos Príncipes no Palácio Nacional da Ajuda (14h). Para Almada, a festa não se faz num dia: a Semana dos Museus (de 12 a 19 de Maio) dá a conhecer o património local com visitas a exposições, oficinas, cinema no jardim, tertúlias e passeios no Tejo.

Mais sugestões em www.patrimoniocultural.gov.pt.

