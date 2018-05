<i>Rumor</i>, a nova criação da coreógrafa Joana Providência, estreia-se esta sexta-feira no Teatro Nacional São João, no Porto, intregrando o programa da terceira edição do Festival DDD - Dias da Dança.

Com apresentações até domingo, dia 13, o espectáculo resulta de uma aproximação à obra do artista francês Christian Boltanski, prolongando um trabalho que a coreógrafa vem desenvolvendo e que já a levou a explorar os universos de Paula Rego, Alberto Carneiro ou Graça Morais.

Rumor conta com os intérpretes António Júlio, João Vladimiro, Liliana Garcia e Maria do Céu Ribeiro, entre outros.