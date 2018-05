Em África, as Igrejas evangélicas, pentecostais e carismáticas estão a atrair um número crescente de fiéis. No Gana, são tantas e tão variadas que é impossível quantificá-las. Muitas assentam a liderança numa pessoa que, regra geral, faz questão de ostentar a riqueza conquistada em nome da religião. Depois do dinheiro e da fama, há “anjos”, “profetas” e “pastores” ganeses a dominar estruturas sociais, como as universidades e hospitais, e a entrar na política.