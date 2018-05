O jornalista alemão Hajo Seppelt, que revelou ao mundo o recurso sistemático ao doping no universo desportivo da Rússia, viu recusado o acesso ao país. Moscovo negou-lhe o visto, solicitado para poder acompanhar o Mundial de futebol, que em 2018 se realiza no país presidido por Vladimir Putin.

De acordo com a agência SID, filial alemã da agência France Presse, as autoridades russas indeferiram o pedido de visto de entrada no país apresentado pelo jornalista, que deveria cobrir o campeonato para o canal regional público alemão SWR. As autoridades russas, segundo a mesma agência, têm o nome de Hajo Seppelt numa lista de "pessoas indesejáveis".

"Isto está naturalmente relacionado com as revelações que fizemos em 2014 sobre o sistema de doping de Estado na Rússia", comentou o jornalista, à cadeia de televisão pública alemã ARD.

Em 2014, a emissão do documentário Doping confidencial: como a Rússia fabrica vencedores, de Hajo Seppelt, levou a Agência Mundial Antidoping a criar uma comissão de inquérito. Mais tarde, houve consequências para muitos atletas olímpicos de diversas modalidades, às portas dos Jogos do Rio de Janeiro 2016. Todo o sector do atletismo foi banido dessa competição realizada no Brasil. E em 2017, o próprio comité olímpico russo acabou por ser banido dos Jogos de Inverno, que se realizaram no início de 2018, na Coreia do Sul.

O campeonato do mundo de futebol da Rússia disputa-se entre 14 de Junho e 15 de Julho. Portugal qualificou-se para o torneio e disputará o apuramento na fase de grupos com a selecção de Espanha, de Marrocos e do Irão.

