O FC Porto confirmou nesta sexta-feira, no primeiro jogo do play-off que terminará com o apuramento do campeão nacional de basquetebol, o favoritismo que lhe era atribuído no duelo com o Illiabum (102-92).

No pavilhão Dragão Caixa, assistiu-se a um encontro muito equilibrado até ao intervalo, sempre com uma diferença que raramente ultrapassou os dois pontos, mas o terceiro período (31-16) acabou por marcar marcar as diferenças que os ilhavenses já não conseguiram anular no derradeiro parcial.

Numa eliminatória à melhor de cinco jogos, os “dragões” colocam-se, assim, em vantagem.

Para sábado estão agendados os restantes encontros: CAB Madeira-V. Guimarães (16h), Benfica-Galitos (16h) e Oliveirense-Lusitânia (18h).

