Arranca hoje, com um embate entre FC Porto e Illiabum (20h30), a terceira e última fase da Liga Portuguesa de Basquetebol (LPB). As oito equipas com o melhor registo da época disputam o título no play-off, dividido em três eliminatórias à melhor de cinco jogos. No limite, o campeão nacional será encontrado a 20 de Junho, data para a qual está agendado o quinto jogo da final, apenas disputado se necessário.

PUB

No primeiro “ramo”, a equipa com mais pontos na fase regular, a Oliveirense, defronta nos quartos-de-final o Lusitânia, formação que garantiu o apuramento após bater a Ovarense no derradeiro jogo do campeonato. O conjunto açoriano terá a difícil tarefa de ultrapassar a equipa com menos derrotas, mais vitórias e menos pontos sofridos nas duas primeiras fases da competição. No segundo emparelhamento, o CAB Madeira irá defrontar o Vitória de Guimarães, num duelo entre o quarto e o quinto da Liga.

No segundo ramo do emparelhamento, o FC Porto, que terminou a fase regular no terceiro posto, terá como adversário nos quartos-de-final o Illiabum, que venceu esta época a primeira Taça de Portugal da sua história, ao derrotar o Benfica na final da competição. O primeiro jogo entre estas duas equipas foi antecipado para hoje, devido à realização da Liga Europeia de hóquei em patins no pavilhão Dragão Caixa.

PUB

Aumentar

No mesmo ramo do play-off, o Benfica, actual campeão e segundo classificado da fase regular, defronta o Galitos, conjunto que tenta a passagem às meias-finais da fase final da competição, feito que seria inédito na história do clube. Este emparelhamento impede a realização de nova final entre “dragões” e “águias”, um padrão que, nos últimos dez anos, se verificou em cinco ocasiões — e podiam ter sido ainda mais se, em 2012, os “azuis e brancos” não tivessem dissolvido a sua equipa sénior. Se vencer a competição, o Benfica conquista o segundo troféu da época, depois de derrotar a Oliveirense na final da Taça Hugo dos Santos.

Hegemonia “encarnada”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nas últimas dez edições do campeonato, os “encarnados” levantaram o troféu da competição em sete ocasiões e, no mesmo período, perderam duas finais para o FC Porto, nas épocas 2015-16 e 2010-11. É preciso recuar, precisamente, dez anos para encontrarmos uma temporada em que os lisboetas não conseguiram chegar à derradeira eliminatória da competição: na época 2007-08 os finalistas foram FC Porto e Ovarense, com o troféu a viajar para Ovar.

O clube da Luz é, também, o mais titulado da prova, somando 27 títulos de campeão nacional. A 15 títulos de distância, os “dragões” são os maiores rivais e, desde que voltaram à prova maior do basquetebol nacional em 2015, conseguiram conquistar um título aos “encarnados”. O duelo entre Benfica e FC Porto nas meias-finais é um acontecimento provável, dado o favoritismo das equipas na primeira eliminatória.

Texto editado por Nuno Sousa

PUB