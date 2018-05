O Desp. Chaves venceu esta sexta-feira o Desp. Aves, por 2-3, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga, realizado na Vila das Aves, concluindo o campeonato em sexto lugar, com um recorde de 47 pontos, mais 12 do que os comandados de José Mota, 13.º da classificação, e conquistando a segunda melhor classificação da história do clube transmontano.

PUB

Jorge Fellipe (5') e Mama Baldé (22') marcaram os golos da equipa avense, que geriu o encontro poupando praticamente todos os titulares para a final da Taça de Portugal.

Pedro Tiba (21', g.p.), William (89') e Matheus Pereira (90+3') assinaram os golos flavienses, operando a reviravolta nos instantes finais e assegurando um lugar de destaque na competição.

PUB

PUB