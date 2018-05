Dani Alves foi esta sexta-feira oficialmente dado como baixa da selecção brasileira para o Mundial da Rússia2018, com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a emitir um comunicado que valida a notícia avançada pelo site Globoesporte.

O lateral-direito sofreu uma desinserção no ligamento cruzado anterior do joelho direito na final da Taça de França, conquistada pelo PSG, existindo ainda uma entorse no joelho. A paragem de três semanas inicialmente avançada pelos médicos seria apenas o tempo necessário para fazer nova avaliação e decidir se o lateral terá que enfrentar uma cirurgia. Depois, no melhor cenário, Dani Alves precisaria ainda de seis semanas para regressar ao activo.

O seleccionador brasileiro, Tite, anuncia na segunda-feira a convocatória para o Mundial… sem o lateral de 35 anos, que se preparava para disputar a terceira fase final de Campeonatos do Mundo na carreira.

A CBF confirmou que Rodrigo Lasmar e Edu Gaspar, coordenador de selecções, chegaram a Paris na quinta-feira e estiveram reunidos com Daniel Alves e com os médicos do PSG.

Fagner (Corinthians), Danilo (Manchester City) e Rafinha (Bayern Munique) são as opções para Tite, que terá ainda de avaliar o estado clínico de Fagner, lesionado numa coxa.

Exames constataram a impossibilidade da convocação de Daniel Alves para a Copa do Mundo. Que o atleta tenha pronta recuperação e possa colocar sua técnica, raça e liderança à serviço da Amarelinha o mais breve possível. #ForçaDani pic.twitter.com/sBRnpGBYYC — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 11, 2018

