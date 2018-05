Arranca no sábado a final-four da Liga Europeia de hóquei em patins. Sporting, FC Porto, Reus e Barcelona têm a oportunidade de conquistar o troféu mais importante a nível europeu. Pela segunda vez, o Dragão Caixa foi o pavilhão escolhido pela CERS para receber a competição, depois de, em 2012-13, o Benfica ter vencido o anfitrião na final com um golo no prolongamento. A final será, obrigatoriamente, uma disputa ibérica: FC Porto e Sporting irão protagonizar o primeiro encontro das meias-finais (12h30) e os catalães do Barcelona e Reus jogarão um derby que decidirá o segundo finalista (15h30).

O Sporting — cujo jejum na competição remonta à época 1976-77 — tem a oportunidade de voltar a vencer a “Liga dos Campeões” de hóquei em patins. Paulo Freitas, treinador dos “leões”, destacou, na conferência conjunta dos técnicos das quatro equipas, a aposta nas modalidades feita pelo clube e não escondeu a ambição: "Se calhar toda a gente olha para nós como um outsider, mas temos muita vontade. Há 25% [de possibilidades] para cada uma das equipas, é essa a nossa forma de pensar”.

Os anfitriões da prova têm, este fim-de-semana, uma oportunidade de se redimirem da final de 2013. Líderes do campeonato e semifinalistas da Taça, os “dragões” já levantaram o troféu por duas vezes, mas a seca de títulos europeus dura há 28 anos e esta é uma ocasião de ouro para alimentarem o sonho de uma época perfeita. Guillem Cabestany, técnico dos portuenses, elogiou o Sporting: “Todos sabem as características que o nosso adversário tem. Conseguiu uma consistência defensiva que talvez seja a melhor em Portugal. Tem um grande plantel e individualidades muito fortes”, enunciou.

O segundo duelo das meias-finais será uma disputa catalã entre o Barcelona e o Reus. Os “blaugrana”, com 21 troféus, são de longe os mais titulados na prova e na Liga Europeia costumam ser o “carrasco” das equipas portuguesas: ganharam nove finais ao FC Porto e uma ao Benfica. O treinador, Eduard Castro, afastou, porém, o favoritismo da sua equipa: “A mim não me preocupa isso [do favoritismo]. É verdade que os números dizem que somos nós, mas se tivermos de apontar um clube diremos que o favorito é o anfitrião, porque é uma excelente equipa e tem o apoio dos adeptos”.

Já o Reus, actual campeão e a segunda equipa mais titulada da competição, conta com oito taças. Jordi García tem a esperança de surpreender o Barcelona e conseguir uma vaga na final. “[O Barcelona] é uma equipa que só perdeu um jogo este ano. Possui um grande plantel, excelente rotação e grande eficácia. Vamos tentar surpreendê-los”, garantiu o treinador.

