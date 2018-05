Clara Menéres, escultora (e professora) com uma obra desassombrada e fora do comum, morreu esta quinta-feira, ao princípio da noite, num hospital de Lisboa, aos 74 anos.

Numa carreira de meio século, criou “uma obra de forte carácter inventivo, em crescente tónus espiritual”, como lembrou, no Facebook, o historiador de arte Vítor Serrão.

PUB

A obra de Clara Menéres está fortemente representada na exposição na Fundação Gulbenkian, Pós-Pop. Fora do lugar-comum (Desvios da ‘pop’ em Portugal e Inglaterra, 1965-75), patente até 10 de Setembro, em Lisboa. São três núcleos de peças, que incluem a polémica escultura Jaz morto e arrefece, com que a artista representou, em 1973, a figura de um soldado português morto na Guerra Colonial; seis criações do tempo do grupo ACRE (1974-76), que a artista integrou com Lima de Carvalho e Alfredo Queirós Ribeiro; e uma série de bordados de carácter erótico, datados de 1972.

PUB

“A sua obra não estava tão lembrada como merece”, diz ao PÚBLICO Ana Vasconcelos, co-curadora da exposição da Gulbenkian, com Patrícia Rosas. A comissária realça que a artista "desenvolveu uma obra pioneira, arrojada, provocadora mesmo, com a pedra, com o bronze, e com a luz”.

Para lá das peças actualmente em exposição na mostra Pós-Pop. Fora do lugar-comum, Clara Menéres está também bem representada na própria Colecção Gulbenkian – entre outras, fez o retrato do seu presidente, José de Azeredo Perdigão (1896-1993).

Clara Menéres nasceu em Braga, a 22 de Agosto de 1943. Formou-se em Escultura na Escola Superior de Belas Artes do Porto, em 1968, onde foi aluna de Barata Feyo, Lagoa Henriques, Heitor Cramez e Júlio Resende.

Começou a expor nas exposições magnas da escola portuense; individualmente, a sua primeira mostra, de cerâmica, teve lugar em Aveiro, na Galeria Borges.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na década de 70, foi bolseira da Gulbenkian em Paris, onde em 1981 se doutorou na Universidade Paris VII. Fez depois investigação no MIT (Massachusetts Institute of Technology), nos Estados Unidos, e tornou-se professora na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa e na Universidade de Évora, onde atingiu o grau de catedrática.

O corpo da artista plástica irá hoje, às 13:00, para a capela mortuária de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa, onde será velado, e o funeral decorre no sábado, com missa de corpo presente às 09:30, seguindo depois para Barrosas, no distrito do Porto.

O corpo da artista será depositado, pelas 13h00 desta sexta-feira, na capela mortuária da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa, onde será velado. Segundo informação prestada pela família à agência Lusa, o funeral realiza-se no sábado, com missa às 9h30, seguindo depois para a localidade de Barrosas, no concelho portuense de Lousada, onde Clara Menéres será sepultada no Cemitério de Santo Estêvão.

PUB