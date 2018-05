Severiano Delgado, um historiador da Universidade de Salamanca, acredita que o discurso mais famoso da Guerra Civil espanhola foi, na realidade, inventado por Luis Portillo, pai do jornalista e ex-deputado trabalhista britânico Michael Portillo. A sua teoria é citada nesta sexta-feira pelo jornal britânico The Guardian e coloca em causa a veracidade do discurso de abertura do ano lectivo da Universidade de Salamanca, em 1936.

"Este é o templo da inteligência e eu sou o seu sumo sacerdote. Vencer não é convencer. Para convencer há que persuadir e para persuadir necessitaríeis de algo que vos falta: razão e direito na luta", terá dito o então reitor da Universidade de Salamanca, Miguel de Unamuno. Elogiado como corajoso, o discurso foi decorado por gerações de espanhóis.

No entanto, quase 82 anos depois do momento histórico, Severiano Delgado afirma que, na realidade, ninguém sabe quais foram as palavras exactas do reitor, uma vez que quem as escreveu não estaria sequer presente.

A responsabilidade, diz Severiano Delgado, será de um historiador britânico, Hugh Thomas, que se cruzou com uma antologia onde encontrou o texto de Luis Portillo, um dos colegas de Miguel de Unamuno, que decidiu escrever um texto sobre o momento, mas com base apenas em testemunhos de pessoas que teriam lá estado, o que lhe terá retirado rigor.

Ficcionista, poeta, dramaturgo, pedagogo, filósofo, Miguel de Unamuno era visto como um dos pais fundadores da II República espanhola, muito devido ao momento do discurso que lhe foi atribuído.

Portillo era um jovem professor que combateu na Guerra Civil pelos republicanos. Exilou-se em Londres e terá sido lá — talvez com a ajuda de George Orwell, escreve o Guardian, que escreveu o texto sobre o dia 12 de Outubro de 1936, para a revista literária Horizon.

É nesta revista que conta que o episódio do discurso aconteceu no salão nobre da universidade, na presença do general Milán-Astray, um mutilado da Guerra Civil, enquanto a multidão repetia com o lema do único partido, Falange: "Viva la muerte!".

Unamuno ter-se-á levantado e respondido à letra, num discurso que ficaria — pelo menos até agora — imortalizado. A história ganharia dimensão através do livro A Guerra Civil Espanhola, em 1961. No entanto, agora, Severiano Delgado defende que tem apenas "uma intenção literária clara, não histórica".

O espanhol El País desvaloriza a descoberta e argumenta que "talvez os mais perspicazes sempre tenham assumido que esse discurso foi embelezado para a posteridade".

