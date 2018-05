Ainda mal tinham arrefecido os ânimos do Met Gala, na segunda-feira, e no dia seguinte já arrancava a 71.ª edição do Festival de Cinema de Cannes, um dos eventos mais glamoroso do ano, que decorre entre 8 e 19 de Maio.

Na cerimónia de abertura, na terça-feira, estiveram presentes os membros do júri – Cate Blanchett (a presidir), Chang Chen, Robert Guediguian, Kristen Stewart, Denis Villeneuve e Ava DuVernay –, bem como figuras como Penélope Cruz e Julianne Moore.

Durante os primeiros dias, pisaram também a passadeira vermelha figuras como Irina Shayk, Lupita Nyong'o e Stella Maxwell. Na fotogaleria, em cima, mostramos-lhe alguns dos looks.

