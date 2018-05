Foi uma semana em cheio para Rihanna: na segunda-feira vestiu-se da versão feminina de um Papa, para o Met Gala, e nesta sexta-feira lançou a sua aguardada marca de lingerie, Savage X Fenty. As peças entraram à venda no site exactamente um minuto após a meia-noite, de quinta para sexta-feira (já há modelos esgotados) e a diversidade de modelos escolhidas para apresentar as peças não passou despercebida.

A colecção de lançamento inclui 90 peças, entre sutiãs, cuecas, bodies e acessórios – inclusive algemas. As copas dos sutiãs vão desde o 32A ao 44DD e as restantes peças variam entre o tamanho XS e o 3XL. A colecção nudes (cor de pele) tem uma variedade de 80 tons. Os preços estão todos abaixo dos 100 dólares (cerca de 84 euros), com os sutiãs a começar nos 39 dólares (32 euros) e as cuecas nos 14,50 dólares (cerca de 11 euros). As peças estão disponíveis para mais de duas centenas de países.

A linha de maquilhagem da cantora (Fenty Beauty), lançada no final do ano passado, foi recebida com enormes elogios, precisamente por incluir uma enorme variedade de bases e outros produtos para os diferentes tons de pele. Com a colecção de lingerie, Rihanna pensou, não apenas no tom de pele, mas também nas diferentes formas das mulheres.

"A representação é importante. Não consigo expressar o quão reconfortante é ir a um site e ver todas as formas e tamanhos imediatamente. Demasiadas vezes é tipo "isto é giro, mas esta modelo tem um tamanho 0, por isso isto provavelmente não me vai ficar bem", escreve uma utilizadora no Twitter.

"As mulheres deveriam usar lingerie para si próprias", comenta a cantora à Vogue. "Espero conseguir encorajar confiança e força mostrando lingerie com uma outra perspectiva".

