A conversa Sem Filtro desta semana volta a juntar Liliana Borges, jornalista do PÚBLICO, Hugo Carvalho, presidente do Conselho Nacional da Juventude, e Catarina Marques Rodrigues, jornalista da RTP e moderadora do programa. A convidada desta semana é Mafalda Ribeiro, autora e oradora motivacional.



A conversa segue a atualidade e centra-se na importância do Festival da Eurovisão, na qualidade dos transportes públicos portugueses e no que a Europa tem para dar.



Pode ver ou rever o Sem Filtro da semana passada neste link. A convidada foi a artista Carolina Deslandes, e nele se falou de liberdade (e na falta dela), sobre a protecção do anonimato dos doadores e sobre a divulgação das imagens do interrogatório de Sócrates.



Pode ainda ouvir o programa Sem Filtro no SoundCloud, no iTunes e no Spotify.