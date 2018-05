O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu que o processo judicial em que o ex-presidente de Angola Manuel Vicente é suspeito de corrupção activa e lavagem de dinheiro pode ser remetido para Angola.

Trata-se de uma solução há muito reivindicada pelas autoridades judiciais angolanas mas que a justiça portuguesa sempre tinha recusado até agora, alegando não estar garantida neste caso aquilo que a lei designa por "boa administração da justiça", uma vez que Luanda não dá garantias de vir a julgar o antigo governante, que no seu entender gozará de imunidade pelo menos durante cinco anos, por via do cargo que desempenhou até 2017.

"A vigência de uma lei de amnistia não é, só por si, motivo de risco de boa administração da justiça", observam os juízes do Tribunal da Relação de Lisboa, contrariando assim quer o entendimento do Ministério Público quer o dos seus colegas de primeira instância sobre a matéria. "A amnistia é uma figura jurídica que faz parte do sistema penal angolano, como do sistema penal português e dos sistemas de justiça modernos", recorda o acórdão divulgado esta quinta-feira. "Temos de aceitar que as leis de amnistia são mecanismos normais nos sistemas jurídicos como o português e o angolano, nos sistemas de direito continentais e até na generalidade dos sistemas jurídicos modernos, e a sua aplicação faz parte do funcionamento normal desses sistemas", escrevem os juízes Cláudio Ximenes e Almeida Cabral.

Para os magistrados, a boa administração da justiça não se identifica sempre e necessariamente com a condenação e o cumprimento da pena.

